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Лига чемпионов

​Альба играл с «Баварией» на фоне проблем со здоровьем

15 Сентября 2021 • 08:24 Комментировать (2)
Барселона
0:3
Бавария
окончен

В матче Лиги чемпионов против «Баварии» футболист «Барселоны» Жорди Альба отыграл чуть более 70 минут. При этом накануне поединка у 32-летнего защитника имелись проблемы со здоровьем. По данным Catalunya Radio, у Альбы наблюдалось повышение температуры до 38.5 градуса, а также диарея. Тем не менее, в «Барселоне» в день игры приняли решение рискнуть и задействовать игрока.

Напомним, что «Барселона» в родных стенах проиграла «Баварии» со счётом 0:3. Во втором туре группового этапа Лиги чемпионов команда Рональда Кумана будет играть против «Бенфики» на поле соперника. Поединок пройдёт 29 сентября.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Жорди Альба
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Slain
15 Сентября 2021 в 08:54
Да у него по-моему всегда проблемы со здоровьем, иначе объяснить постоянные муки боли от малейших прикосновений довольно трудно
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