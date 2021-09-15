​Альба играл с «Баварией» на фоне проблем со здоровьем

В матче Лиги чемпионов против «Баварии» футболист «Барселоны» Жорди Альба отыграл чуть более 70 минут. При этом накануне поединка у 32-летнего защитника имелись проблемы со здоровьем. По данным Catalunya Radio, у Альбы наблюдалось повышение температуры до 38.5 градуса, а также диарея. Тем не менее, в «Барселоне» в день игры приняли решение рискнуть и задействовать игрока.

Напомним, что «Барселона» в родных стенах проиграла «Баварии» со счётом 0:3. Во втором туре группового этапа Лиги чемпионов команда Рональда Кумана будет играть против «Бенфики» на поле соперника. Поединок пройдёт 29 сентября.