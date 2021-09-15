Левандовски высказался о разгроме «Барселоны»

Центрфорвард мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски пообщался с представителями СМИ после уверенного старта в Лиге чемпионов. В стартовом туре немецкий гранд на выезде разгромно победил каталонскую «Барселону» (3:0).

«Мы прибыли сюда только за победой, но не переставали уважать соперника. Играя с «Барсой» на «Камп Ноу», нужно понимать, что эта команда может доставить неприятности. Но в прошедшей встрече мы полностью контролировали ход игры, доказав свои намерения», - передает слова польского голеадора пресс-служба УЕФА.

В прошедшей встрече Левандовски отметился двумя забитыми мячами. Еще один гол на счету Томаса Мюллера.