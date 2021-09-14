​Мюллер больше всех забил «Барселоне» в Лиге чемпионов

После первого тайма в матче «Барселона» - «Бавария» на табло стадиона «Камп Ноу» горит счёт 0:1. Автором единственного результативного удара стал Томас Мюллер. Гуру футбольной статистики из Opta сообщают о том, что Мюллер является настоящим специалистом по голам в ворота «Барселоны». Томас забил каталонцам 7 голов в шести матчах. Ни один другой футболист в истории Лиги чемпионов или Кубка европейских чемпионов не расписывался в воротах «сине-гранатовых» чаще.

Следить за развитием событий во втором тайме матча «Барселона» - «Бавария» можно на страницах LiveResult в текстовой трансляции.