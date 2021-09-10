Агуэро: «Мало кто ждёт от «Барселоны» победы в ЛЧ, но будьте осторожны»

Новичок каталонской «Барселоны» Серхио Агуэро призвал не списывать свою команду со счетов в Лиге чемпионов.

«Барса» есть «Барса». Этот клуб всегда нацелен на трофеи. Мы далеко не фавориты Лиги чемпионов, но соперники с уважением будут относиться к нам. Мало кто ждет от нас триумфа в турнире, но будьте осторожны…», - приводит слова аргентинского голеадора газета Marca.

По результатам жеребьевки «сине-гранатовые» попали в группу Е, где их соперниками будут мюнхенская «Бавария», киевское «Динамо» и лиссабонская «Бенфика».

Подопечные Рональда Кумана стартуют в еврокубке домашним матчем с «Баварией». Игра пройдет на «Камп Ноу» 14 сентября.