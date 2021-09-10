Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 120 Комментарии
Лига чемпионов

Агуэро: «Мало кто ждёт от «Барселоны» победы в ЛЧ, но будьте осторожны»

10 Сентября 2021 • 12:39 Комментировать
Барселона
...
Бавария
3.00 3.80 2.20
14.09 22:00

Новичок каталонской «Барселоны» Серхио Агуэро призвал не списывать свою команду со счетов в Лиге чемпионов.

«Барса» есть «Барса». Этот клуб всегда нацелен на трофеи. Мы далеко не фавориты Лиги чемпионов, но соперники с уважением будут относиться к нам. Мало кто ждет от нас триумфа в турнире, но будьте осторожны…», - приводит слова аргентинского голеадора газета Marca.

По результатам жеребьевки «сине-гранатовые» попали в группу Е, где их соперниками будут мюнхенская «Бавария», киевское «Динамо» и лиссабонская «Бенфика».

Подопечные Рональда Кумана стартуют в еврокубке домашним матчем с «Баварией». Игра пройдет на «Камп Ноу» 14 сентября.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Серхио Агуэро
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 10 Сентября
12:39 · Лига чемпионов
Агуэро: «Мало кто ждёт от «Барселоны» победы в ЛЧ, но будьте осторожны»
09 Сентября
14:49 · Лига чемпионов
​Семак ожидает неприятных сюрпризов в Лиге чемпионов
10:59 · Россия. Премьер-лига
Агент Клаудиньо и Малкома отреагировал на отстранение игроков от матчей «Зенита»
07 Сентября
14:34 · Лига чемпионов
Роналдо – о шансах «ПСЖ» выиграть Лигу чемпионов: «Они в поул-позиции» 2
08:43 · Лига чемпионов
Президент УЕФА: «Нужно объединиться против позорной и шарлатанской Суперлиги» 1
00:52 · Лига чемпионов
УЕФА не допустит украинских болельщиков на матч «Шериф» - «Шахтёр»
06 Сентября
23:29 · Россия. Премьер-лига
Малкома и Клаудиньо могут дисквалифицировать на два матча – ФИФА получила соответствующий запрос
22:42 · Лига чемпионов
«Ливерпуль», «ПСЖ» и «Манчестер Сити» - Данило назвал фаворитов Лиги чемпионов
18:50 · Лига чемпионов
​На матчи еврокубков вернутся фанаты гостей
15:35 · Лига чемпионов
​Клубы из Манчестера потратили более 1 миллиарда евро на текущие составы
05 Сентября
14:34 · Лига чемпионов
​«Милан» пересмотрит цены на билеты на матчи Лиги чемпионов – заявление
00:49 · Лига чемпионов
​Фанаты «Милана» недовольны ценами билетов на матчи ЛЧ на фоне цен «Интера»
04 Сентября
13:29 · Лига чемпионов
Кастильехо, которым интересуется ЦСКА, не попал в заявку «Милана» на Лигу чемпионов
10:02 · Лига чемпионов
Сын Гудьонсена может сыграть за «Реал» в Лиге чемпионов
03 Сентября
14:58 · Англия. Премьер-лига
Креспо: «Милан должен взять реванш у «Ливерпуля» 3
Все новости
Рекомендуем