Пике: «Сейчас «Барселона» такая, какая есть»

Защитник каталонской «Барселоны» Херард Пике дал комментарий после поединка с мюнхенской «Баварией» в стартовом туре группового этапа Лиги чемпионов сезона-2021/2022. «Сине-гранатовые» потерпели поражение со счетом 0:3.

«Это плохой результат для домашнего матча. Однако сейчас «Барселона» такая, какая есть. Надеюсь, в дальнейшем мы прибавим. Этот год будет для нас непростым.

В прошедшей встрече соперник был лучше, но посмотрим, что будет в конце сезона. В минувшем сезоне «Челси» тоже никто не воспринимал всерьез, и что они сделали? Футбол очень переменчив», - передает слова защитника газета Marca.

Напомним, что «Челси» в прошлом сезоне стал триумфатором Лиги чемпионов, одолев в финале «Манчестер Сити» (1:0).