Нойер: «Будет странно играть с «Барселоной» без Месси»

Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер высказался по поводу предстоящего матча в первом туре группового этапа Лиги чемпионов с «Барселоной».

«Будет странно играть с «Барселоной» без Месси, однако в составе каталонцев много других футболистов, которые могут доставить нам проблемы, поэтому нас ожидает тяжёлая игра. Нам не стоит думать о победе в Лиссабоне (8:2, - ред.), так как многое изменилось с того времени. Это будет матч между двумя великими командами и нам хотелось бы одержать в нём победу, чтобы как можно лучше начать своё выступление в Лиге чемпионов», - цитирует Нойера Mundo Deportivo.

Напомним, что матч между «Барселоной» и «Баварией» состоится 14 августа в 22:00.