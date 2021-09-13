«Бавария» поздравила Даниила Медведева с победой на US Open

«Бавария» поздравила российского теннисиста Даниила Медведева, который является фанатом мюнхенского клуба, с победой на Открытом чемпионате США-2021 (US Open), передаёт пресс-служба чемпионов Германии.

Клуб выпустил в честь россиянина игровую футболку с фамилией теннисиста и первым номером. Мюнхенцы опубликовали видео в своём «Твиттер».

«Поздравляем с победой на US Open, Даниил!», - говорится в описании к посту.

Медведев уже успел отреагировать на данное поздравление, сделав репост сообщения на свою страницу.

Напомним, что в финале US Open россиянин обыграл первую ракетку мира Новака Джоковича со счётом 6:4, 6:4, 6:4.

Congrats on the @usopen win, @DaniilMedwed! #MiaSanMia #USOpen pic.twitter.com/hSMalSDgR9

— FC Bayern English (@FCBayernEN) September 13, 2021