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«Бавария» поздравила Даниила Медведева с победой на US Open

13 Сентября 2021 • 18:37 Комментировать
Барселона
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Бавария
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14.09 22:00

«Бавария» поздравила российского теннисиста Даниила Медведева, который является фанатом мюнхенского клуба, с победой на Открытом чемпионате США-2021 (US Open), передаёт пресс-служба чемпионов Германии.

Клуб выпустил в честь россиянина игровую футболку с фамилией теннисиста и первым номером. Мюнхенцы опубликовали видео в своём «Твиттер».

«Поздравляем с победой на US Open, Даниил!», - говорится в описании к посту.  

Медведев уже успел отреагировать на данное поздравление, сделав репост сообщения на свою страницу. 

Напомним, что в финале US Open россиянин обыграл первую ракетку мира Новака Джоковича со счётом 6:4, 6:4, 6:4.  

Congrats on the @usopen win, @DaniilMedwed! #MiaSanMia #USOpen pic.twitter.com/hSMalSDgR9

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Даниил Медведев
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