Мюллер – об игре с «Барселоной»: «Не могу сейчас судить о них – без Месси это другая команда»

Уже завтра стартует новый розыгрыш Лиги чемпионов. Одним из самых многообещающих матчей считается противостояние «Барселоны» и «Баварии».

Своими ожиданиями от поединка поделился полузащитник гостей Томас Мюллер. По его словам, нет ничего лучше выезда в Каталонию на игру с испанским грандом. Таким образом, немец намекнул на разгромное поражение «сине-гранатовых» в позапрошлом году со счетом 2:8.

Также Мюллер рассказал, как оценивает нынешний состав соперника. «Я должен Вам честно признаться – я вообще не могу ничего сейчас судить о «Барселоне». Всё потому, что без Месси это уже совсем другая команда», - цитирует игрока издание Kicker.

Напомним, что начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.