​Куман намекнул на желание «Барселоны» взять реванш у «Баварии» за 2:8

В первом туре группового этапа Лиги чемпионов «Барселона» сыграет против «Баварии». В последний раз команды пересекались в августе 2020 года, когда мюнхенцы разнесли соперника со счётом 8:2 в четвертьфинале Лиги чемпионов. Рональд Куман перед вторничным поединком вспомнил о той известной игре и намекнул на настрой взять реванш, хотя он в то время с командой не работал.

«Мы говорим о том, что произошло более года назад. Об этом следует помнить, потому что мы ищем шанс изменить ситуацию для тех, кто тогда выходил на поле. Это будет напряжённая игра. Мы способны навредить «Баварии», - цитирует Кумана Marca.