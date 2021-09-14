Пике, Альба и Дест смогут сыграть с «Баварией»

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман обнародовал список игроков, которые смогут завтра сыграть в рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Баварией», передаёт пресс-служба каталонского клуба.

Стоит отметить, что в списке присутствуют защитники Херард Пике, Хорди Альба и Сержиньо Дест. Ранее сообщалось, что они могут пропустить стартовый матч Лиги чемпионов. В заявке также оказался полузащитник Филиппе Коутиньо, который в этом сезоне ещё не выходил на поле.

Напомним, что матч между «Барселоной» и «Баварией» состоится сегодня, 14 августа, в 22:00.