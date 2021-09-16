«Барселона» только что потеряла статус топ-клуба

Во вторник «Барселона» провела первый матч в Лиге чемпионов нового сезона. Это был настоящий тест на то, как команда будет действовать без Лионеля Месси. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» считает, что каталонцы его вчистую провалили.

«Барселона» во вторник сыграла против «Баварии». Многие отсчитывают начало падения каталонского клуба от матча с мюнхенцами, которые разнесли соперника со счётом 8:2. Во вторник «Бавария» выиграла всего 3:0, но трудно сказать, в каком матче «Барселона» сыграла хуже.

В 2020 году было очевидно, что у «Барселоны» гигантские проблемы. Тем не менее тогда хотя бы было понятно, куда двигаться команде. Каталонцам нужен был новый тренер, требовалось усиление или обновление обороны. Так или иначе всё это случилось, но стало только хуже.

В том матче «Бавария» была на пике и провела один из лучших матчей за последние годы, если не лучший. «Барселона» какое-то время пыталась даже бороться, но против катка никакого приёма нельзя было найти. Во вторник же всё было иначе. «Бавария» разгромила «Барселону» пешком, не включая скорости вообще. Мюнхенцы почти в тренировочном режиме легко забили трижды, не дав сопернику нанести ни одного удара в створ! Более того, даже попытки каталонцев мимо створа острыми не были.

«Бавария» разгромила «Барселону» в эконом-режиме, как в параллельном матче «Ювентус» расправился с «Мальмё». Оба поединка были совершенно неравными. И это показательно, что разрыв в классе между шведами и итальянцами выглядел таким же, как между каталонцами и немцами.

Сегодня «Барселона» просто не может считаться топ-клубом с игровой точки зрения. Это команда с большими традициями, ей по силам выйти в 1/8 финала Лиги чемпионов за счёт слабости соперников, но претендовать на победу в турнире или на попадание в полуфинал невозможно. «Барселона» сейчас – это европейский середняк, такова реальность.

Основная проблема заключается в том, что нет понимания, как из этого состояния вылезать. У клуба огромные долги, что не позволяет покупать топ-футболистов. Внутреннего ресурса у «Барселоны» тоже не видно. В текущем составе просто нет футболиста, который в обозримом будущем может побороться за «Золотой мяч». Есть хороший набор футболистов, но не более.

Вдобавок к этому нынешний тренер Рональд Куман явно не из тех, кто умеет делать «конфетку» из того, что у него есть. В этом смысле очень показательно, что он даже не смог придумать, как его подопечным подойти к воротам «Баварии», которая не напрягалась. Списать всё это на кадровые проблемы нельзя. Ни разу не пробить в створ в домашнем матче – это позор для клуба статуса «Барселоны».

Матч против «Баварии» показал, что «Барселона» находится на дне и пока не подаёт признаков подъёма оттуда. На самом деле каталонцы с такой игрой всерьёз могут остаться без плей-офф Лиги чемпионов.