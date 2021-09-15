​Капелло: «Раньше от матчей против «Барселоны» болела голова»

Известный итальянский тренер Фабио Капелло высказался по поводу провального выступления «Барселоны». Во вторник каталонцы на своём поле проиграли «Баварии» со счётом 0:3. Подопечные Рональда Кумана даже ни разу не пробили в створ.

«Раньше «Барселона» была настолько качественной командой, что от игры против неё болела голова. Прошлой ночью они ни разу не попади в створ. У них была приверженность, но им не хватало качества для создания «Баварии» проблем. «Барселоне» будет действительно сложно.

Когда ты ни разу не попадаешь в створ, это означает, что у тебя нет ни физических, ни технических сил, чтобы создавать сопернику проблемы на этом уровне», - сказал Капелло Sky Sport Italia.