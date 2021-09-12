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​Нагельсманн рассказал о повреждениях Левандовски и Гнабри – впереди матч с «Барселоной»

12 Сентября 2021 • 13:52 Комментировать
Барселона
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Бавария
3.00 3.80 2.20
14.09 22:00

«Бавария» в субботу крупно – со счётом 4:1 – обыграла «РБ Лейпциг» на выезде. Рулевой мюнхенской команды Юлиан Нагельсманн после игры рассказал о состоянии заменённых Роберта Левандовски и Сержа Гнабри.

«У Левандовски были проблемы в области приводящей мышцы. Мы заменили его в качестве меры предосторожности. На самом деле мы хотели, чтобы он сыграл за 20 минут больше.

У Гнабри что-то со спиной. Пока я не могу давать прогнозы, но надеюсь, что во вторник он будет играть. Его уже лечат, нам нужно подождать», - сказал Нагельсманн Sky Germany.

Во вторник, 14 сентября, «Бавария» сыграет в гостях у «Барселоны» в Лиге чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Роберт Левандовски Серж Гнабри Юлиан Нагельсманн
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