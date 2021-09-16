Нкунку и Левандовски - в списке претендентов на звание лучшего игрока недели ЛЧ

На этой неделе состоялись поединки первого тура групповой стадии Лиги чемпионов сезона-2021/2022. По их итогам были определены четверо номинантов, претендующих на звание лучшего футболиста недели.

Как информирует пресс-служба УЕФА, за награду поборются следующие игроки: Кристофер Нкунку (хет-трик в игре с «Манчестер Сити»), Себастьян Алле (покер в матче со «Спортингом»), Джуд Беллингхем (гол и ассист во встрече с «Бешикташем»), Роберт Левандовски (дубль «Барселоне»).

Отдать свой голос за одного из претендентов можно на официальном сайте УЕФА.