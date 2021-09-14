​«Барселона» не попала в створ в первом тайме матча ЛЧ впервые как минимум за 18 лет

«Барселона» показывает далеко не лучший свой футбол в домашнем матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Баварии». В первом тайме команда Рональда Кумана даже не смогла нанести удар в створ ворот соперника.

Специалисты из Opta собирают статистику ударов в Лиге чемпионов с сезона 2003/2004. За это время отсутствие ударов в створ у «Барселоны» в игре этого турнира после первого тайма отмечается впервые.

Следить за игрой «Барселона» - «Бавария» можно на страницах портала LiveResult, где проходит подробная трансляция в текстовом формате.