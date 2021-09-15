Куман высказался после провала «Барселоны» в Лиге чемпионов

«Барселона» на минорной ноте начала путь в Лиге чемпионов. Во вторник вечером каталонцы проиграли дома «Баварии» со счётом 0:3, не отметившись даже ударом в створ ворот Мануэля Нойера. После игры комментарий дал главный тренер «сине-гранатовых» Рональд Куман.

«Это то, что есть на данный момент. Я не могу жаловаться на отношение футболистов, но есть разница в качестве. «Бавария» представляет собой команду, которая выступает вместе уже долгое время. У них также улучшилась скамейка запасных.

У нас в составе есть много молодых игроков, которые через два-три года станут лучше. Сложно смириться, но мы должны ждать, пока ситуация улучшится, и игроки восстановятся от травмы. Мы должны провести пару недель без Агуэро, Дембеле и Фати.

Если сравнивать наших молодых игроков с игроками «Баварии», есть разница. Через некоторое время эта разница сократится.

Мы знаем, что Серхи Роберто не вингер, и играть один в один с Альфонсо Дэвисом ему невозможно. Думаю, фанаты понимают, что происходило сегодня», - цитирует Кумана Marca.