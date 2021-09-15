Мюллер: «Могли забить ещё пару голов «Барселоне»

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер дал интервью после победного поединка против каталонской «Барселоны» в первом туре групповой стадии Лиги чемпионов. Немецкий клуб взял верх над «сине-гранатовыми» со счетом 3:0.

«Мы практически ничего не позволили сопернику создать у своих ворот. При этом имели шансы еще пару раз отметиться голом. Мне нравится играть на «Камп Ноу», команда тоже получила наслаждение. Такая победа очень важна для нас, это отличный сигнал. Мы довольны результатом», - цитирует нападающего Amazon.

В прошедшем матче Мюллер отметился забитым мячом. Еще два мяча в активе Левандовски.