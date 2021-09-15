Гарсия - о разгроме от «Баварии»: «Результат несправедлив»

Защитник каталонской «Барселоны» Эрик Гарсия пообщался с журналистами после матча с «Баварией» в первом туре группового этапа Лиги чемпионов. «Сине-гранатовые» потерпели поражение со счетом 0:3.

«Первый гол пропустили после рикошета от меня, второй – отскок от штанги. Мы не заслужили проиграть с такой большой разницей. По моему мнению, результат несправедлив. Возможно, против нас играла лучшая команда в европейском футболе. Мы понимали, что просто не будет», - цитирует защитника пресс-служба УЕФА.

Во втором туре подопечные Рональда Кумана встретятся с киевским «Динамо». Игра состоится 29 сентября.