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Лига чемпионов

«Бавария» пешком разгромила «Барселону»

14 Сентября 2021 • 23:51 Комментировать (7)
Барселона
0:3
Бавария
окончен

«Бавария» легко добилась победы в первом матче Лиги чемпионов нового сезона на «Камп Ноу». Мюнхенцы толком даже не включили скорости, забив в первом тайме один раз и дважды во втором. «Барселона» же за весь матч ни разу не попала в створ.

Протокол игры  
Барселона 0:3 Бавария
  34' Мюллер Томас (0:1)
  56' Левандовски Роберт (0:2)
  85' Левандовски Роберт (0:3)
Тер Штеген Марк-Андре Араухо Рональд Пике Херард Гарсия Эрик   66' (Мингеса Оскар (   66') Роберто Серхи Де Йонг Френки Бускетс Серхио   59' (Демир Юсуф (   59') Гонсалес Педро Альба Жорди   73' (Alejandro Balde (   73') Де Йонг Люк   66' (Коутиньо Филиппе (   66') Депай Мемфис
Запасные: Гонсалес Нико Пуч Рикард Пенья Иньяки Юмтити Самуэль Ленгле Клеман Дест Серджино Нето Мурара
Нойер Мануэль Павар Бенджамен   66' (Эрнандес Люка (   66') Юпамекано Део   78' Зюле Никлас   82' (Штанишич Йосип (   82') Альфонсо Дэвис Киммих Йозуа   5' Горецка Леон Сане Лерой   82' (Коман Кингсли (   82') Мюллер Томас   82' (Забитцер Марсель (   82') Мусиала Джамал   70' (Гнабри Серж (   70') Левандовски Роберт
Запасные: Ньянзу Танги Рока Марк Ричардс Омар Ульрайх Свен Чупо-Мотинг Эрик Кюизанс Микаэль Сарр Буна
14 сентября. Стадион "Камп Ноу" (Барселона).

Во вторник стартовал новый сезон в Лиге чемпионов. Уже в первый же день состоялся матч с приставкой «супер» - в гости к «Барселоне» приехала «Бавария». С учётом всех проблем каталонцев, пожалуй, фаворитом выглядели мюнхенцы. С другой стороны для хозяев это был шанс заявить, что «блауграна» и без Лионеля Месси может обыгрывать топ-соперников. С первых минут у хозяев решать эту задачу вышел, в том числе, Люк де Йонг, для которого это был дебют в составе «Барселоны».

В дебюте игры «Барселона» владела мячом и пыталась забыть быстрый гол. Каталонцы шли вперёд, но мюнхенцы не позволяли бить по своим воротам. Постепенно «Бавария» сама забрала мяч и отодвинула игру к чужим владениям, но тоже без выстрелов. Тем не менее, именно гости создали первый опасный момент. Сане из пределов штрафной пробил в ближний верхний угол, но тер Штеген парировал этот удар. Вскоре Левандовски справа пытался прострелить, но мяч свалился и полетел в створ, но голкипер хозяев вновь оказался на месте. В целом первый тайм шёл довольно в неспешном темпе. «Бавария» владела территорией, но опасных моментов не возникало. Вообще казалось, будто обе команды рассматривали нулевую ничью в стартовом туре как хороший результат.

Однако за десять минут до конца «Бавария» довольно неожиданно открыла счёт. Мюллер решился на дальний удар, который не выглядел опасным. Однако мяч попал в Эрика Гарсия и изменил направление, полетев в противоположную сторону от того, куда бросал тер Штеген. На характер матча это не сказалось. Темп продолжал оставаться невысоким, при этом мюнхенцы владели преимуществом. Первый тайм так и завершился минимальным преимуществом «Баварии», при этом «Барселона» даже ни разу не пробила в створ.

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В дебюте второго тайма Бускетс прицельно бил из-за пределов штрафной, но Мюллер подставил ногу и парировал мяч на угловой. Ответ «Баварии» был опаснее - Сане обыгрался с Левандовски и из пределов штрафной пальнул из-под защитника. Однако хозяев выручил тер Штеген.

Вскоре счёт всё же стал 2:0 в пользу мюнхенцев, и им вновь помог рикошет. Дэвис пробил из-за штрафной, попал в защитника, мяч отскочил к Мусиале, который пальнул в штангу. Первым же на добивании оказался Левандовски, который с пары метров не промахнулся. Тут же после этого Куман снял с игры Серхи Роберто и Серхио Бускетса, выпустив на поле совсем юных Юсуфа Демира и Гави. Это выглядело, будто тренер каталонцев уже ре рассчитывал спасти результат и решил дать молодёжи набраться опыта.

Embed from Getty Images

Сценарий матча оставался прежним. «Барселона» просто ничего не могла противопоставить сопернику, а «Бавария» вовсе не собиралась ни увеличивать скорости, ни отходить назад. Мюнхенцы наоборот ещё больше сушили игру, ведь их и так все устраивало.

В концовке «Бавария» чуть прибавила за счёт футболистов, вышедших на замену. Сначала Гнабри сделал передачу на правый край штрафной на Забитцера, чей мощный удар оказался чуть неточным. Однако вскоре немецкая команда забила и третий гол. Мюнхенцы запрессинговали соперников на чужой половине поля, Коман покатил мяч в правую зону штрафной, откуда Гнабри попал в штангу. Футбольный снаряд отскочил к Левандовски, который сначала уложил на газон Пике, а затем пробил, и после рикошета от Араухо, счёт стал разгромным.

«Барселона» за весь матч так ни разу в створ и не пробила. Таким образом, «Бавария» одержала закономерную победу и возглавила группу. В следующем туре через две недели «Барселона» отправится в гости к «Бенфике». «Бавария» же дома примет киевское «Динамо».

Андрей Центров

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Евро-Футбол.Ру,
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Комментарии (6)
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Рейтинг комментариев
JUMPER
15 Сентября 2021 в 00:31
ай...усё барсуки памёрли...))) нет болши барсилоны...))) кум маладес...)))
Pol-black
15 Сентября 2021 в 00:16
не скоро ещё Барса сможет праздновать победы над командами уровня Баварии. это просто нужно признать. больше и сказать нечего.
Skywoker
15 Сентября 2021 в 00:03
сильнейший клуб планеты опустил до уровня вильярреала-севильи дурила мошенник (+ колоссальный долг)
на этом нужно акцентировать внимание
а куман то что может сделать
кем ему играть?
теперь и брайтваэйт это потеря, а пацаны со второй команды не могут разом выйти на уровень с баварией
ARTUR
14 Сентября 2021 в 23:58
малыши из ламасии симпатичные , вот их нужно заигрывать !!! провальный матч , Куман мультики смотрел , потом произнес напыщенную речь , я думаю что выйти даже из группы будет крайне сложно .
779
14 Сентября 2021 в 23:54
Чуда не произошло.
Пока такие матчи не для Барсы. Команды разного класса. Вопрос только в одном - надолго ли?
Slain
15 Сентября 2021 в 00:15
да какие тут вопросы, глянь на команду, все игроки к которым можно применить приставку топ-, доигрывают свои последние годы, впереди проторенная дорожка Милана/МЮ и всех остальных побывавших в кризисе
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окончен Лилль 0:0 Вольфсбург
окончен Вильярреал 2:2 Аталанта
окончен Мальмё 0:3 Ювентус
окончен Динамо Киев 0:0 Бенфика
окончен Челси 1:0 Зенит
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