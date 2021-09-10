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Лига чемпионов

«Барселона» столкнулась с проблемой слабой посещаемости домашних матчей

10 Сентября 2021 • 20:39 Комментировать
Барселона
...
Бавария
3.00 3.80 2.20
14.09 22:00

«Барселона» оказалась в сложной финансовой ситуации и потеряла Лионеля Месси из-за ограничений со стороны руководства Ла Лиги. Еще одним ударом для клуба стало то, что болельщики больше не раскупают билеты на футбол, несмотря на то, что из-за коронавирусных ограничений ранее не могли посещать матчи.

Как сообщает Marca, из 40 000 поступивших в продажу билетов на матч Лиги чемпионов с «Баварией», выкуплено только 31 213 пропусков. И это не единичный случай, ранее на матч Ла Лиги против «Хетафе» также не удалось собрать аншлаг.

«Барселона» и «Бавария» сыграют 14 сентября, начало игры в 22:00.

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Барселона
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