«Барселона» столкнулась с проблемой слабой посещаемости домашних матчей

«Барселона» оказалась в сложной финансовой ситуации и потеряла Лионеля Месси из-за ограничений со стороны руководства Ла Лиги. Еще одним ударом для клуба стало то, что болельщики больше не раскупают билеты на футбол, несмотря на то, что из-за коронавирусных ограничений ранее не могли посещать матчи.

Как сообщает Marca, из 40 000 поступивших в продажу билетов на матч Лиги чемпионов с «Баварией», выкуплено только 31 213 пропусков. И это не единичный случай, ранее на матч Ла Лиги против «Хетафе» также не удалось собрать аншлаг.

«Барселона» и «Бавария» сыграют 14 сентября, начало игры в 22:00.