​«Барселона» и «Бавария» назвали составы

С точки зрения вывески самый яркий матч вторника в Лиге чемпионов пройдёт на «Камп Ноу», где лицом к лицу сойдутся «Барселона» и «Бавария». Это первое пересечение команд с памятного четвертьфинала Лиги чемпионов сезона 2019/2020, когда мюнхенцы разнесли каталонцев в Лиссабоне со счётом 8:2.

Наставник «Барселоны» Рональд Куман решил включить в стартовых состав таких игроков: Тер Штеген, Пике, Араухо, Гарсия, Альба, Серхи Роберто, Френки де Йонг, Педри, Бускетс, Депай, Люк де Йонг.

Рулевой «Баварии» Юлиан Нагельсманн, в свою очередь, сделал выбор в пользу таких игроков: Нойер, Упамекано, Зюле, Павар, Дэвис, Киммих, Мусиала, Горецка, Сане, Мюллер, Левандовски.

Матч между «Барселоной» и «Баварией» начнётся в 22:00 по московскому времени. Не пропустите подробную трансляцию в текстовом формате на LiveResult.