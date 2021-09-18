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Хаманн доволен Сане и «Баварией»

18 Сентября 2021 • 22:40 Комментировать
Барселона
0:3
Бавария
окончен

Экс-футболист сборной Германии Дитмар Хаманн прокомментировал игру «Баварии» в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Барселоны» на «Камп Ноу» (3:0).

«Ротен» произвели очень сильное впечатление. Уже заметен почерк их нового главного тренера Юлиана Нагельсманна. Некоторые футболисты добились серьёзного прогресса за последние недели», - приводит слова Хаманна Sky.

«Впервые после перехода Сане из «Манчестер Сити» появилась надежда, что ему наконец-то удастся сполна реализовать свой огромный потенциал», - добавил эксперт.

У Лероя Сане в текущем сезоне уже 3 забитых мяча и 5 ассистов в 8 играх в рамках всех турниров.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Дитмар Хаманн Лерой Сане
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