Костакурта: «Я ждал от «Барселоны» большего»

Экс-футболист «Милана» и сборной Италии Алессандро Костакурта признался, что его сильно разочаровало выступление каталонцев в домашнем поединке Лиги чемпионов против «Баварии» (0:3).

«Я ждал от «Барселоны» в матче на «Камп Ноу» большего. Но также мне стоит сказать, что «Бавария» - это худший из всех возможных соперников для первой игры в данном турнире.

Такое наблюдается уже не первый год. В прошлом сезоне на этом стадионе побеждал «Ювентус», а ещё раньше – «ПСЖ», - цитирует Костакурту Sky Sport Italia.

После поражения в стартовом матче «сине-гранатовые» упали на последнее место в группе Е. Следующим соперником подопечных Рональда Кумана станет «Бенфика».