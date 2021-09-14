Хёнесс: «Барселона» разорена полностью, их бы судили в Германии»

Почетный президент мюнхенской «Баварии» Ули Хёнесс высказался о сложившейся финансовой ситуации в каталонской «Барселоне».

«Барса» разорена полностью. Если бы они выступали в Бундеслиге, то было бы судебное разбирательство о банкротстве клуба. Они больше не является образцом для подражания», - передает слова функционера портал Goal.com.

Напомним, что «Бавария» стартует в групповом раунде Лиги чемпионов гостевой встречей с «сине-гранатовыми». Поединок состоится в Барселоне на стадионе «Камп Ноу» во вторник, 14 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.