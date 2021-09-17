​Нойер: «Барселоне» нужно ориентироваться на Коутиньо»

Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер, по воротам которого «Барселона» ни разу не пробила в матче Лиги чемпионов пару дней назад, дал совет каталонскому клубу.

«Если «Барселона» хочет стать лучше, они должны ориентироваться на Филиппе Коутиньо. Я чувствовал больше страха, когда он вышел на поле и пытался забить мне гол. Я очень хорошо знаю его и его талант, потому что мы вместе тренировались и играли, когда он был в «Баварии», - слова Нойера на своей страничке в «Твиттере» приводит журналист Мария Гарридо.

Напомним, что «Бавария» обыграла «Барселону» на выезде в первом туре группового этапа Лиги чемпионов со счётом 3:0.