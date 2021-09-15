«Барселона» провалила стартовый матч в Лиге чемпионов – команда Рональда Кумана проиграла «Баварии» дома со счётом 0:3, ни разу не пробив в створ ворот соперника. Журналист Хосе Альварес в эфире El Chiringuito TV озвучил информацию о том, что после вторничного матча на «Камп Ноу» между президентом «Барселоны» Жоаном Лапортой и главным тренером команды Рональдом Куманом произошёл напряжённый разговор.

Ранее Жоан Лапорта публично поддержал Рональда Кумана, сказав, что голландский тренер имеет всю полноту власти в спортивной сфере клуба. Действующий контракт Кумана с «Барселоной» рассчитан до конца сезона.