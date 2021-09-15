Нагельсманн: «Рад иметь в команде Левандовски и Мюллера»

Наставник мюнхенской «Баварии» Юлиан Нагельсманн прокомментировал уверенный старт своей команды в новом розыгрыше Лиги чемпионов. В первом туре группового этапа немецкий гранд разгромил на выезде каталонскую «Барселону» со счетом 3:0. Голы забивали Мюллер и Левандовски (дубль).

«Команда отлично показала себя. Мы хорошо сыграли в защите, это стало залогом успеха. В самом начале были небольшие проблемы, но затем мы несли коррективы, и все наладилось. Голы Томаса и Роберта? Я очень рад иметь в своей команде таких футболистов», - цитирует специалиста пресс-служба УЕФА.

Во втором туре «Бавария» сыграет с киевским «Динамо». Матч пройдет 29 сентября в Мюнхене.