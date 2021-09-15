​«Барселона» завершила матч Лиги чемпионов без ударов в створ впервые в истории

«Барселона» разочаровала своих болельщиков в первом туре группового этапа Лиги чемпионов. Команда Рональда Кумана крупно – со счётом 0:3 – проиграла «Баварии» на поле родного стадиона «Камп Ноу». При этом каталонцы не сподобились даже на один удар в створ ворот соперника. Журналист Алексис Мартин-Тамайо, известный как Мистер Чип, на своей страничке в «Твиттере» пишет о том, что в эпоху Лиги чемпионов «Барселона» впервые завершила матч без ударов в створ.

Стоит сказать, что вероятно речь идёт непосредственно о Лиге чемпионов, которая пришла на смену Кубку европейских чемпионов в 1992 году.