Коутиньо готов помочь «Барселоне» в матче с «Баварией»

Тренерский штаб каталонской «Барселоны» сможет рассчитывать на помощь бразильского вингера Филиппе Коутиньо в предстоящем поединке против мюнхенской «Баварии» в Лиге чемпионов. Как сообщает газета Marca, полузащитник восстановился после повреждения и готов выйти на поле.

Напомним, что бразилец долгое время находился в лазарете из-за проблем с коленом. В апреле он перенес очередную операцию.

Поединок между «сине-гранатовыми» и мюнхенским грандом состоится сегодня, 14 сентября, на стадионе «Камп Ноу» в Каталонии. Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.