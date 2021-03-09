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Араухо сможет сыграть с «ПСЖ»

09 Марта 2021, 14:34,

Защитник «Барселоны» Рональд Араухо сможет сыграть в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «ПСЖ».

Как сообщает As, уругваец провёл сегодняшнюю тренировку в общей группе, после неё наставник «Барселоны» Рональд Куман оценил состояние Араухо и решил включить его в заявку на матч с «ПСЖ».

Матч между «ПСЖ» и «Барселоной» состоится завтра, десятого марта, стартовый свисток о начале встречи прозвучит в 23:00 по московскому времени. Первая игра завершилась гостевой победой парижского клуба со счётом 4:1.

Напомним, что Араухо получил травму лодыжки матче против «Севильи» (2:0).
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Барселона, Рональд Араухо
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