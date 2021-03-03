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​У Мойзе Кина коронавирус, он может не сыграть с «Барселоной»

03 Марта 2021, 18:28,

Нападающий «ПСЖ» Мойзе Кин сдал положительный тест на коронавирус. Клуб сообщил, что двадцатиоднолетний нападающий не окажется в числе футболистов, которые смогут сыграть против «Бордо» на выходных.

Журналист RMC Лоик Танзи отмечает, что восстановление от коронавируса заставит Кина пропустить и матч Лиги чемпионов против «Барселоны».

«ПСЖ» примет «Барселону» в ответном матче 1/8 финала в среду, десятого марта. В первой игре парижане разнесли каталонцев на выезде с результатом 4:1.

Мойзе Кин забил семнадцать голов в тридцать одном матче сезона 2020/2021.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: ПСЖ, Мойзе Кин
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