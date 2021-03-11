Лапорта: «Барселона» отстояла своё достоинство и могла зацепиться за четвертьфинал»

Жоан Лапорта, недавно избранный президентом каталонской «Барселоны», отреагировал на вылет «сине-гранатовых» из Лиги чемпионов.

«У «Барселоны» есть команда. Это повод для гордости. Команда в Париже отстояла свое достоинство. Игроки сражались и заслуживали победы. Мы могли зацепиться за выход в четвертьфинал», - приводит слова руководителя Mundo Deportivo.

Напомним, что ответный матч между «ПСЖ» и «Барселоной» завершился вничью со счетом 1:1. В первом поединке французский гранд отпраздновал убедительную победу - 4:1. Таким образом, подопечные Маурисио Почеттино оставили «сине-гранатовых» за бортом Лиги чемпионов.