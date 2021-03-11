Мостовой: «Мы не последний раз видели Месси в футболке «Барселоны» в Лиге чемпионов»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА, в котором ПСЖ сыграл вничью с «Барселоной» (общий счёт 5-2), в беседе с корреспондентомНиколаем Алексеевым.

«Свои моменты «Барселона» растранжирила. В таких ситуациях может быть очень важно забить быстрый первый мяч, чтобы потом уже через него все строить. «Барселона» сразу захватила инициативу, и я даже, честно говоря, был удручен игрой ПСЖ, потому что казалось, что они просто разучились играть. То, что мы видели на Камп Ноу и в этом матче, это большая разница. Ясно, что фора в 3 мяча сказывалась, но все равно играть то надо. Кроме Мбаппе остальные думали только о том, как мяч отнять и куда-нибудь выбить. «Барселона» взяла мяч под контроль, Лионель Месси опять начал творить свои «выкрутасы», но Дембеле не забил. Если бы «Барселона» забила первой или Месси забил бы пенальти, было бы интереснее, но все равно вряд ли бы мы увидели камбэк, потому что уровень команды ПСЖ все-таки очень хорош.

Что касается Месси, то думаю, что мы не последний раз увидели его в футболке «Барселоны» в Лиге чемпионов. Сейчас Лапорта выиграл выборы, а с ним как раз эта команда все и завоёвывала. Дай Бог, закончится эта гадость сейчас во всем мире, и у каталонцев появится возможность купить 1-2 футболистов. Хотя игроки у них и так есть, взяли Пьянича, не понимаю, почему он не играет. Он бы помог и «Ювентусу» сейчас, Пьянич отдавал такие передачи на Криштиану, а сейчас кто там отдает такие передачи? Много всего странного происходит в ковидное время, но я думаю, что «Барселона» ещё купит нападающего какого-то и Месси тоже останется.

Не думаю, что интерес к Лиге чемпионов снизится из-за того, что Роналду и Месси вылетели. Рано или поздно и тот, и другой скажет: «Все, заканчиваю». Но мне кажется, что у них ещё будет время и для новых рекордов, не думаю, что они скоро закончат играть. Даже вчера Месси был на поле лучшим, только пенальти не забил. Положил шикарный гол, отдавал передачи, убегал. И в 40 лет наверное выйдет и будет все равно лучшим на поле, у него есть такие качества, которые не даны другим природой», - сказал Мостовой