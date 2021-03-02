Неймар рискует пропустить ответный матч с «Барселоной»

Один из лидеров «ПСЖ» Неймар, скорее всего, не поможет своей команде в ответном поединке 1/8 финала Лиги чемпионов против каталонской «Барселоны». Об этом сообщает FootMercato.

На прошлой неделе бразильский футболист возобновил тренировки, однако тренерский штаб парижского гранда не хочет рисковать здоровьем Неймара в предстоящей встрече. Поэтому вероятность появления нападающего на поле крайне мала.

Напомним, что в первом матче противостояния «ПСЖ» отпраздновал уверенную победу на «Камп Ноу» со счетом 4:1. Ответная игра состоится в Париже десятого марта. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.