Линекер - о незабитом пенальти Месси: «Надо же, Лионель - человек»

Бывший футболист сборной Англии Гари Линекер отреагировал на промах с пенальти нападающего каталонской «Барселоны» Лионеля Месси в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «ПСЖ» (1:1).

«Надо же, Месси - человек», - написал англичанин в «Твиттере» после того, как аргентинский бомбардир не реализовал пенальти.

Каталонский коллектив завершил участие в Лиге чемпионов на первой стадии плей-офф. «Барселона» уступила «ПСЖ» по сумме двух поединков со счетом 2:5 (1:4, 1:1).

Напомним, что «сине-гранатовые» не пробились в четвертьфинал Лиги чемпионов впервые с 2006-го года. Месси не забил пенальти в турнире впервые с 2015-го года.