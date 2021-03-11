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Линекер - о незабитом пенальти Месси: «Надо же, Лионель - человек»

11 Марта 2021, 10:20,

Бывший футболист сборной Англии Гари Линекер отреагировал на промах с пенальти нападающего каталонской «Барселоны» Лионеля Месси в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «ПСЖ» (1:1).

«Надо же, Месси - человек», - написал англичанин в «Твиттере» после того, как аргентинский бомбардир не реализовал пенальти.

Каталонский коллектив завершил участие в Лиге чемпионов на первой стадии плей-офф. «Барселона» уступила «ПСЖ» по сумме двух поединков со счетом 2:5 (1:4, 1:1).

Напомним, что «сине-гранатовые» не пробились в четвертьфинал Лиги чемпионов впервые с 2006-го года. Месси не забил пенальти в турнире впервые с 2015-го года.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Лионель Месси, Гари Линекер
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Комментарии (2)
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2
Марченко Максим
11 Марта 2021, 11:06

Линекер ,надо же ,ты болван )))

1
Alex1972
11 Марта 2021, 10:32

Главное, что не гей... Хе-хе..

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