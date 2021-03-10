​Фанат «ПСЖ» снял номер в отеле с игроками «Барселоны», чтобы активировать пожарную сигнализацию

Фанаты «ПСЖ» делали всё, чтобы футболисты «Барселоны» не смогли как следует отдохнуть перед ответным матчем 1/8 финала Лиги чемпионов. Перед отелем, в котором остановилась каталонская команда, в течение всей ночи взрывались фейерверки, а под утро сработала пожарная сигнализация. Её активировал болельщик парижской команды, снявший в этом отеле номер, пишет RMC Sport. Этот фанат провёл около пяти часов в полицейском участке.

«ПСЖ» и «Барселона» начнут матч в одиннадцать часов вечера по московскому времени. В первой игре парижане обыграли соперника на выезде с результатом 4:1.