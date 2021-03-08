Назначены судьи на матчи «ПСЖ» - «Барселона» и «Ливерпуль» - «РБ Лейпциг»

Стали известны судейские назначения на два ответных поединка 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2020/2021.

Как информирует пресс-служба УЕФА, матч между французским «ПСЖ» и каталонской «Барселоной» обслужит бригада арбитров во главе с англичанином Энтони Тейлором. В первой игре парижский гранд разгромно одолел «сине-гранатовых» со счетом 4:1.

Французские судьи во главе с Клеманом Тюрпеном получили назначение на встречу между «Ливерпулем» и «РБ Лейпцигом». В первом поединке мерсисайдцы отпраздновали уверенную победу со счетом 2:0.

Оба матча состоятся в среду, десятого марта.