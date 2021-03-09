Навас: «Мы по-прежнему уважаем «Барселону»

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09 Марта 2021, 16:49,
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Голкипер «ПСЖ» Кейлор Навас поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Барселоны».
«Мы готовы к этому матчу. Нам удалось добиться прекрасного результата в первой игре и понимаем, что нам нужно приложить не меньше усилий в ответной. Мы хотим победить и пройти дальше. Для нас ничего не изменилось, каждый из нас по-прежнему уважает «Барселону».
Вся команда невероятно мотивирована и уверена в себе, надеюсь, что нам удастся найти выход из любой ситуации, в которую нас поставит соперник», - цитирует Наваса пресс-служба УЕФА.
Первая встреча завершилась победой «ПСЖ» со счётом 4:1.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Барселона, ПСЖ, Кейлор Навас