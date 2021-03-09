Навас: «Мы по-прежнему уважаем «Барселону»

Голкипер «ПСЖ» Кейлор Навас поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Барселоны».

«Мы готовы к этому матчу. Нам удалось добиться прекрасного результата в первой игре и понимаем, что нам нужно приложить не меньше усилий в ответной. Мы хотим победить и пройти дальше. Для нас ничего не изменилось, каждый из нас по-прежнему уважает «Барселону».

Вся команда невероятно мотивирована и уверена в себе, надеюсь, что нам удастся найти выход из любой ситуации, в которую нас поставит соперник», - цитирует Наваса пресс-служба УЕФА.

Первая встреча завершилась победой «ПСЖ» со счётом 4:1.