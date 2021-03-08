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Почеттино: «Будем биться насмерть за победу в Лиге чемпионов»

08 Марта 2021, 22:44,

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино намерен привести команду к большему успеху в Лиге чемпионов, чем в прошлом сезоне (финал турнира).

- Амбиция клуба - победить в Лиге чемпионов. Конечно, есть много других реальных претендентов, и это непростая задача. Но мы уверены в своих силах и будем биться насмерть для достижения цели. Прошлое на нас не имеет влияния. Мы пришли в турнир со свежими силами и без предрассудков. Хотим выиграть турнир для «ПСЖ», наших игроков, болельщиков и, в конце концов, для себя, - заявил тренер LFP.

Напомним, что в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов парижане в гостях разгромили «Барселону» (4:1).
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: ПСЖ, Маурисио Почеттино
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