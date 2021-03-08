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УЕФА наказал Колцеску за расистский скандал в матче «ПСЖ» - «Истанбул Башакшехир»

08 Марта 2021, 20:38,

УЕФА определился с вердиктом для румынской бригады арбитров, которая обслуживала декабрьский матч Лиги чемпионов «ПСЖ» - «Истанбул Башакшехир». В начале того матча разразился расистский скандал из-за слова «negru», которым резервный арбитр Себастьян Колцеску назвал Пьера Вебо, который находился на скамейке запасных. Турецкие футболисты ушли в раздевалку и больше не возвращались на поле. В итоге поединок был доигран на следующий день с новыми рефери.

Колцеску дисквалифицирован до конца текущего сезона и посетит образовательные курсы. Также за парту сядет и арбитр Октавиан Совре.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: ПСЖ, Истанбул Башакшехир, Себастьян Колцеску
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