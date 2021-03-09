Названа причина отсутствия Неймара в заявке на матч с «Барселоной»

Форвард «ПСЖ» Неймар не успел восстановиться к ответному матчу 1/8 финала Лиги чемпионов против «Барселоны», в котором мечтал сыграть. Об этом стало известно за день до поединка.

Причиной непопадания бразильца в заявку является тот факт, что он провел слишком мало времени в общей группе, пропустив много общекомандных тренировок, сообщает твиттер-аккаунт Tanziloic. Помимо этого во время занятий экс-игрок «Барселоны» продолжал ощущать дискомфорт.

Повреждение приводящей мышцы - далеко не первая травма Неймара. Из-за проблем со здоровьем он сыграл лишь в 18 матчах текущего сезона (13 голов).