Педри: «Незабитый пенальти стал для «Барселоны» огромным ударом»

Атакующий полузащитник «Барселоны» Педри высказался о вылете «сине-гранатовых» из Лиги чемпионов по итогам противостояния с французским «ПСЖ».

«Реализация в этом матче была очень важна, ведь мы крупно проиграли на своем поле. «Барселона» показала отличную игру, но не использовала много моментов. Мы верили в камбэк, но незабитый пенальти стал для нас огромным ударом», - приводит слова хавбека пресс-служба УЕФА.

Напомним, что нападающий каталонцев Лионель Месси не забил пенальти в концовке первого тайма.

По сумме двух матчей «Барселона» проиграла «ПСЖ» со счетом 2:5 (1:4, 1:1).