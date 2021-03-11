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Педри: «Незабитый пенальти стал для «Барселоны» огромным ударом»

11 Марта 2021, 10:44,

Атакующий полузащитник «Барселоны» Педри высказался о вылете «сине-гранатовых» из Лиги чемпионов по итогам противостояния с французским «ПСЖ».

«Реализация в этом матче была очень важна, ведь мы крупно проиграли на своем поле. «Барселона» показала отличную игру, но не использовала много моментов. Мы верили в камбэк, но незабитый пенальти стал для нас огромным ударом», - приводит слова хавбека пресс-служба УЕФА.

Напомним, что нападающий каталонцев Лионель Месси не забил пенальти в концовке первого тайма.

По сумме двух матчей «Барселона» проиграла «ПСЖ» со счетом 2:5 (1:4, 1:1).
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Барселона, ПСЖ, Педри
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