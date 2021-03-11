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Гризманн: «Барселона» исправилась за провал в первом матче»

11 Марта 2021, 10:10,

Форвард каталонской «Барселоны» Антуан Гризманн дал интервью после ответного матча с французским «ПСЖ» в 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча завершилась вничью со счетом 1:1.

«Барселона» исправилась за провал в первом матче, мы оставили хорошее впечатление. У нас было много моментов в первой половине, но реализация подвела. Очень жаль. Мы имели около четырех шансов забить, еще был пенальти.

Нам не удалось пройти дальше, но команда выложилась на 100%. Эта игра придаст нам силы, мы покидаем Лигу чемпионов с поднятой головой», - передает слова нападающего пресс-служба УЕФА.

«Сине-гранатовые» уступили парижскому гранду по сумме двух матчей со счетом 2:5 (1:4, 1:1).
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Барселона, Антуан Гризманн
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Комментарии (2)
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0
Spirit
11 Марта 2021, 10:22

Проигрыш с общим счетом 5:2 - это исправилась?
Ну если сравнивать с прошлым сезоном, то исправилась, все таки не 8:2 в одном матче.
Прогресс все видят))

0
Super fanat
11 Марта 2021, 10:15

Как этот лузер вообще мог оказаться в Барселоне? С таким менталитетом команде бороться за зону ЛЧ, а не за сам трофей. Лучше выгнать его и подключить инициативную молодёжь, чем терпеть такие тупые комментарии и тухлую игру на поле.

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