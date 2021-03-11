Гризманн: «Барселона» исправилась за провал в первом матче»

Форвард каталонской «Барселоны» Антуан Гризманн дал интервью после ответного матча с французским «ПСЖ» в 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча завершилась вничью со счетом 1:1.

«Барселона» исправилась за провал в первом матче, мы оставили хорошее впечатление. У нас было много моментов в первой половине, но реализация подвела. Очень жаль. Мы имели около четырех шансов забить, еще был пенальти.

Нам не удалось пройти дальше, но команда выложилась на 100%. Эта игра придаст нам силы, мы покидаем Лигу чемпионов с поднятой головой», - передает слова нападающего пресс-служба УЕФА.

«Сине-гранатовые» уступили парижскому гранду по сумме двух матчей со счетом 2:5 (1:4, 1:1).