Месси не забил пенальти в Лиге чемпионов впервые с 2015 года

В Париже состоялся ответный поединок 1/8 финала Лиги чемпионов между «ПСЖ» и каталонской «Барселоной». Встреча завершилась вничью со счетом 1:1. В этом матче нападающий Лионель Месси не реализовал пенальти.

Согласно информации Оpta Joe в «Твиттере», 33-летний аргентинский футболист не забил 11-метровый в Лиге чемпионов впервые с февраля 2015-го года. Тогда Лионель не смог распечатать ворота голкипера «Манчестер Сити» Джо Харта.

Как информирует авторитетный портал Transfermarkt, за свою карьеру Месси пробил 126 пенальти. Аргентинский бомбардир сумел реализовать 99 попыток.