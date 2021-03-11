Лига чемпионов 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Месси не забил пенальти в Лиге чемпионов впервые с 2015 года

11 Марта 2021, 08:31,

В Париже состоялся ответный поединок 1/8 финала Лиги чемпионов между «ПСЖ» и каталонской «Барселоной». Встреча завершилась вничью со счетом 1:1. В этом матче нападающий Лионель Месси не реализовал пенальти.

Согласно информации Оpta Joe в «Твиттере», 33-летний аргентинский футболист не забил 11-метровый в Лиге чемпионов впервые с февраля 2015-го года. Тогда Лионель не смог распечатать ворота голкипера «Манчестер Сити» Джо Харта.

Как информирует авторитетный портал Transfermarkt, за свою карьеру Месси пробил 126 пенальти. Аргентинский бомбардир сумел реализовать 99 попыток.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Лионель Месси
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Это уже совсем не смешно - «Ливерпуль» проиграл дома в шестой раз подряд
Это уже совсем не смешно - «Ливерпуль» проиграл дома в шестой раз подряд
Роналду – аут: «Порту» вдесятером выбил «Ювентус» из Лиги чемпионов в овертайме сумасшедшего матча
Роналду – аут: «Порту» вдесятером выбил «Ювентус» из Лиги чемпионов в овертайме сумасшедшего матча
Месси не забил очередной пенальти и самоликвидировался из Лиги чемпионов: «Барселона» всё-таки сумела вылететь от «ПСЖ»
Месси не забил очередной пенальти и самоликвидировался из Лиги чемпионов: «Барселона» всё-таки сумела вылететь от «ПСЖ»
Бензема спас «Реал» в дерби Мадрида: «Атлетико» упустил победу на последних минутах
Бензема спас «Реал» в дерби Мадрида: «Атлетико» упустил победу на последних минутах
Экс-игрок сборной Бразилии: «Роналду никогда не достигнет уровня Пеле, Марадоны и Месси»
Экс-игрок сборной Бразилии: «Роналду никогда не достигнет уровня Пеле, Марадоны и Месси»


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 10000 Обзор Играть
7 Бонус: 19500 Обзор Играть
8 Бонус: 500 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола