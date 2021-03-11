«Барселона» не забила 40% пенальти в этом сезоне

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Барселоной» нападающий каталонского клуба Лионель Месси не реализовал пенальти в концовке первого тайма. Удар 33-летнего аргентинского голеадора парировал Кейлор Навас.

Как информирует газета Marca, это шестой незабитый «сине-гранатовыми» пенальти из 15-ти в сезоне-2020/2021. Реализация команды составляет 60 процентов.

Напомним, что ответная встреча, состоявшаяся в Париже, завершилась вничью со счетом 1:1. В первом матче на «Камп Ноу» французский клуб уверенно разобрался с «Барселоной» - 4:1. По сумме двух поединков дальше прошла команда Маурисио Почеттино.