Чемпионат Испании. Ла Лига 2020-2021
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«Барселона» не забила 40% пенальти в этом сезоне

11 Марта 2021, 11:16,

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Барселоной» нападающий каталонского клуба Лионель Месси не реализовал пенальти в концовке первого тайма. Удар 33-летнего аргентинского голеадора парировал Кейлор Навас.

Как информирует газета Marca, это шестой незабитый «сине-гранатовыми» пенальти из 15-ти в сезоне-2020/2021. Реализация команды составляет 60 процентов.

Напомним, что ответная встреча, состоявшаяся в Париже, завершилась вничью со счетом 1:1. В первом матче на «Камп Ноу» французский клуб уверенно разобрался с «Барселоной» - 4:1. По сумме двух поединков дальше прошла команда Маурисио Почеттино.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Барселона
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