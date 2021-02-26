Бывший футболист «ПСЖ» Бьянки: «В ответном матче «ПСЖ» может забить «Барселоне» 5-6 голов»

Бывший футболист «ПСЖ» Карлос Бьянки поделился своими ожиданиями от предстоящего ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Барселоной».

«Меня не удивил результат первого матча. «Барселона» – обычная команда», - заявил аргентинец Le Parisien. «ПСЖ» провел отличную первую игру, но «Барселона» очень сильно зависит от Месси. В ответном матче, если все будет так же, «ПСЖ» может забить 5-6 голов».

Карлос Бьянки выступал за «ПСЖ» с 1977 по 1979 год. За этот период он провёл за парижан 74 матча и забил 64 гола. Ответный матч между «ПСЖ» и «Барселоной» состоится 10 марта на «Парк де Пренс» в 23:00 по московскому времени.