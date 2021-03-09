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Неймар пропустит ответный матч с «Барселоной»

09 Марта 2021, 13:20,

Бразильский форвард «ПСЖ» Неймар не примет участия в ответном поединке с каталонской «Барселоной» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2020/2021. Об этом информирует пресс-служба французского клуба.

Нападающий не поможет своей команде из-за повреждения. Игрок уже частично возобновил тренировки, но еще полностью не восстановился.

Кроме Неймара, в предстоящем поединке не сыграют защитник Хуан Бернат и форвард Мойзе Кин.

Матч между «ПСЖ» и «Барселоной» состоится в среду, десятого марта. В первой встрече парижский клуб на выезде разгромил «сине-гранатовых» со счетом 4:1.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Барселона, ПСЖ, Неймар
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Комментарии (2)
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1
Misha_diablo_football
09 Марта 2021, 14:08

и без него справятся, с ним как то по сумбурнее и радужнее игра...

1
ARTUR
09 Марта 2021, 13:35

Люди вы верите , я забыл что он ВООБЩЕ есть

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