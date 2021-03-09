Неймар пропустит ответный матч с «Барселоной»

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09 Марта 2021, 13:20,
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Бразильский форвард «ПСЖ» Неймар не примет участия в ответном поединке с каталонской «Барселоной» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2020/2021. Об этом информирует пресс-служба французского клуба.
Нападающий не поможет своей команде из-за повреждения. Игрок уже частично возобновил тренировки, но еще полностью не восстановился.
Кроме Неймара, в предстоящем поединке не сыграют защитник Хуан Бернат и форвард Мойзе Кин.
Матч между «ПСЖ» и «Барселоной» состоится в среду, десятого марта. В первой встрече парижский клуб на выезде разгромил «сине-гранатовых» со счетом 4:1.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Барселона, ПСЖ, Неймар
и без него справятся, с ним как то по сумбурнее и радужнее игра...
Люди вы верите , я забыл что он ВООБЩЕ есть