Неймар пропустит ответный матч с «Барселоной»

Бразильский форвард «ПСЖ» Неймар не примет участия в ответном поединке с каталонской «Барселоной» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2020/2021. Об этом информирует пресс-служба французского клуба.

Нападающий не поможет своей команде из-за повреждения. Игрок уже частично возобновил тренировки, но еще полностью не восстановился.

Кроме Неймара, в предстоящем поединке не сыграют защитник Хуан Бернат и форвард Мойзе Кин.

Матч между «ПСЖ» и «Барселоной» состоится в среду, десятого марта. В первой встрече парижский клуб на выезде разгромил «сине-гранатовых» со счетом 4:1.