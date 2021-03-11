«Барселона» не вышла в четвертьфинал ЛЧ впервые с 2006 года

«ПСЖ» и каталонская «Барселона» провели ответную встречу 1/8 финала Лиги чемпионов. Поединок завершился вничью со счетом 1:1.

Согласно данным Opta Joe в «Твиттере», «сине-гранатовые» не сумели пробиться в четвертьфинал турнира впервые с сезона-2006/2007. Каталонский гранд доходил до стадии 1/4 финала 13 раз подряд.

В первом матче, состоявшемся на стадионе «Камп Ноу», «Барселона» потерпела разгромное поражение со счетом 1:4.

В чемпионате Испании подопечные Рональда Кумана занимают второе место в турнирной таблице. На счету команды 56 набранных баллов.