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«Барселона» не вышла в четвертьфинал ЛЧ впервые с 2006 года

11 Марта 2021, 08:22,

«ПСЖ» и каталонская «Барселона» провели ответную встречу 1/8 финала Лиги чемпионов. Поединок завершился вничью со счетом 1:1.

Согласно данным Opta Joe в «Твиттере», «сине-гранатовые» не сумели пробиться в четвертьфинал турнира впервые с сезона-2006/2007. Каталонский гранд доходил до стадии 1/4 финала 13 раз подряд.

В первом матче, состоявшемся на стадионе «Камп Ноу», «Барселона» потерпела разгромное поражение со счетом 1:4.

В чемпионате Испании подопечные Рональда Кумана занимают второе место в турнирной таблице. На счету команды 56 набранных баллов.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Барселона
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Комментарии (1)
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0
Sergo
11 Марта 2021, 08:41

та эта ффсе фигня! дайте карлику ЗМ!!!!!

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