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Навас: «Отбивать пенальти всегда тяжело, особенно когда его исполняет Месси»

11 Марта 2021, 11:07,

Страж ворот французского «ПСЖ» Кейлор Навас ответил на вопросы журналистов после ответной встречи с каталонской «Барселоной» (1:1) в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов. В конце первого тайма голкипер парировал пенальти в исполнении Лионеля Месси.

«Очень доволен результатом. Это был непростой поединок для нас. «ПСЖ» стремился показать хорошую игру и отстоять преимущество, добытое на «Камп Ноу».

Пенальти? Отбивать удар с 11 метров всегда тяжело, особенно когда его исполняет Лионель Месси», - приводит слова вратаря пресс-служба УЕФА.

Парижский клуб шагнул в четвертьфинал турнира, одолев «Барселону» с общим счетом 5:2 (4:1, 1:1).
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: ПСЖ, Лионель Месси, Кейлор Навас
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Комментарии (1)
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1
Марченко Максим
11 Марта 2021, 11:24

А Навас не сказал ,на сколько возможно )(реново ,на столько )(реново этот пенальти и был пробит )),тут явно не заслуга Наваса ,а ужасное исполнение пеналя.

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