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​Куман: «Не могу сказать, что пройти «ПСЖ» невозможно»

07 Марта 2021, 10:29,

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман пообщался с журналистами после гостевой победы над «Осасуной» со счётом 2:0.

«Нам нужно продолжать побеждать. Это была не лучшая наша игра, но мы заслужили победу. Я счастлив. Серия из побед очень важна. Надеюсь, мы продолжим находиться на правильном пути.

В сегодняшнем матче мы потратили много энергии. Мы устали, но смогли забить два красивых гола.

«ПСЖ»? Нам нужно отдохнуть и подготовиться к этому матчу. Не могу сказать, что пройти дальше невозможно. Мы едем в Париж за хорошим результатом», - сказал Куман на пресс-конференции.

Матч «ПСЖ» - «Барселона» пройдёт десятого марта. В первой игре парижане победили на выезде со счётом 4:1.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Барселона, Рональд Куман
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Комментарии (5)
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0
Bartimeus
07 Марта 2021, 12:40

Даже если каждый выложится на все 100, шансов нет. Нужно быть конченым оптимистом, чтобы считать иначе. Тут либо надо иметь к удаче +100, либо рассчитывать на 2-3 удаления соперника, либо Месси проведет лучший матч в карьере. ПСЖ тоже стоять не будет и непременно забьет. Было бы 1:2 или хотя бы 3:4 после первого матча, еще давало бы маломальскую надежду, но тут увольте.

0
Misha_diablo_football
07 Марта 2021, 12:28

правильно было бы сказать: мы едем в Праиж чтобы показать свое достоинство или не ударится в лицом в грязь ....

0
Артур Измаилов
07 Марта 2021, 12:20

судьи в помощь

0
A-LeXX
07 Марта 2021, 12:37

А тебе бы мозги не помешали

0
sanay
07 Марта 2021, 12:17

Снаряд в одну воронку дважды практически не попадает.. но потрепать нервы у старушенции стоит.

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