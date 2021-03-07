​Куман: «Не могу сказать, что пройти «ПСЖ» невозможно»

|
07 Марта 2021, 10:29,
|
|
Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман пообщался с журналистами после гостевой победы над «Осасуной» со счётом 2:0.
«Нам нужно продолжать побеждать. Это была не лучшая наша игра, но мы заслужили победу. Я счастлив. Серия из побед очень важна. Надеюсь, мы продолжим находиться на правильном пути.
В сегодняшнем матче мы потратили много энергии. Мы устали, но смогли забить два красивых гола.
«ПСЖ»? Нам нужно отдохнуть и подготовиться к этому матчу. Не могу сказать, что пройти дальше невозможно. Мы едем в Париж за хорошим результатом», - сказал Куман на пресс-конференции.
Матч «ПСЖ» - «Барселона» пройдёт десятого марта. В первой игре парижане победили на выезде со счётом 4:1.
|
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Барселона, Рональд Куман
Даже если каждый выложится на все 100, шансов нет. Нужно быть конченым оптимистом, чтобы считать иначе. Тут либо надо иметь к удаче +100, либо рассчитывать на 2-3 удаления соперника, либо Месси проведет лучший матч в карьере. ПСЖ тоже стоять не будет и непременно забьет. Было бы 1:2 или хотя бы 3:4 после первого матча, еще давало бы маломальскую надежду, но тут увольте.
правильно было бы сказать: мы едем в Праиж чтобы показать свое достоинство или не ударится в лицом в грязь ....
судьи в помощь
А тебе бы мозги не помешали
Снаряд в одну воронку дважды практически не попадает.. но потрепать нервы у старушенции стоит.