​Куман: «Не могу сказать, что пройти «ПСЖ» невозможно»

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман пообщался с журналистами после гостевой победы над «Осасуной» со счётом 2:0.

«Нам нужно продолжать побеждать. Это была не лучшая наша игра, но мы заслужили победу. Я счастлив. Серия из побед очень важна. Надеюсь, мы продолжим находиться на правильном пути.

В сегодняшнем матче мы потратили много энергии. Мы устали, но смогли забить два красивых гола.

«ПСЖ»? Нам нужно отдохнуть и подготовиться к этому матчу. Не могу сказать, что пройти дальше невозможно. Мы едем в Париж за хорошим результатом», - сказал Куман на пресс-конференции.

Матч «ПСЖ» - «Барселона» пройдёт десятого марта. В первой игре парижане победили на выезде со счётом 4:1.